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ABD: “Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlık engellenecek”

#ABD #Tayvan#Çin
ABD: “Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlık engellenecek”

Beyaz Saray’dan 11 Şubat tarihinde yayınlanan ABD Hint-Pasifik Stratejisi raporunda, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları ile olan ilişkilerinin güçlenerek devam edeceği vurgulanarak, "ABD çıkarlarını savunarak hem kendisine hem de Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlığı engelleyecek" denildi.

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Beyaz Saray tarafından yayınlanan Hint - Pasifik Stratejisi raporunda, Çin’den gelecek tehditlerin hem ABD hem de bölge güvenliği için tehlike oluşturacağı kaydedildi.

Raporda ek olarak, Çin’in ABD müttefiklerine karşı olan agresif tutumunun bölgedeki barışa gölge düşürdüğü de belirtilerek, “ABD çıkarlarını savunarak hem kendisine hem de Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlığı engelleyecek” ifadelerine yer verildi. Beyaz Saray'ın yayınladığı raporda ayrıca, Tayvan’ın kendini koruma hakkına sahip olduğu ve Tayvan halkının kendi geleceklerini belirleyecek en büyük güç oldukları da aktarıldı.

"ABD BÖLGEDEKİ BARIŞIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ"

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, raporun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD-Tayvan ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, ABD politikalarının bölgedeki barışın en büyük destekçisi olduğu vurguladı.

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Tayvanlı Savunma Uzmanı Lin Ying-yu ise Beyaz Saray'ın yayınladığı raporu ABD’nin bölgedeki ağırlığını giderek arttırmak istemesi olarak yorumladı. Uzman Lin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Güney Asya ve Pasifik adalarında askeri destek ve eğitim çalışmalarının da giderek artacağı tahmininde bulundu.

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#ABD#Tayvan#Çin

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