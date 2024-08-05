ABD heyetinden İran’da gizli toplantı: ‘Netanyahu’nun oyununa gelmeyin’

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Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da suikasta kurban gitmesinin ardından İran ile İsrail arasında artan gerilim ve savaş ihtimali sıcaklığını korurken, Kuveyt’in El Ceride gazetesi bomba gibi bir iddia ortaya attı. İranlı üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre bir Amerikan heyeti perşembe günü Ankara üzerinden gizlice İran’a gitti. Özel jet, Tahran’a yakın Kerec kentindeki Payam Havalimanı’na indi ve iki ülkenin yetkilileri burada iki saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Amerikalıların İranlılara, “Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran’ı yıkmak istiyor. Oyuna gelmeyin” dediği aktarıldı.

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‘TÜM BÖLGE HEDEFTE’

Haberde Netanyahu’nun savaş planlarını son Washington ziyaretinde Yahudi lobisiyle paylaştığı, onlara Ortadoğu’da yalnızca İsrail, ABD ve İran’ın değil; Türkiye de dahil bölge ülkelerinin hepsinin yer alacağı büyük bir savaşın zamanının geldiğini söylediği, savaşın sonunda yeniden masaya oturulduğunda İsrail’i herkesin tanıyacağını ifade ettiği öne sürüldü. Öte yandan ABD heyetinin Netanyahu’nun kontrolden çıktığı için Haniye suikastından haberlerinin olmadığını da ilettiği belirtildi.

NÜKLEER ANLAŞMA ÇAĞRISI

El Ceride’nin haberinde Beyaz Saray yönetiminin İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu’dan hiç memnun olmadığı ve İran’ın saldırması durumunda İsrail’i savunmak durumunda oldukları ancak büyük savaş istemedikleri Amerikalılar tarafından İran heyetine dile getirildi. ABD’lilerin İranlı yetkililere, “Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz ama büyütmeyin” dediği, Netanyahu sonrası için planları olduğu ve nükleer anlaşma olasılığını güçlendirmek için yanlış bir hamle yapılmaması gerektiğini söylediği ifade edildi. Ayrıca Cumhuriyetçileri ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın İran’a karşı daha sert olduğu ve Joe Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump’a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.

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CENTCOM KOMUTANI BÖLGEDE

-ABD bir yandan da bölgede patlak verecek bir çatışmaya karşı hazırlıklarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla’nın, olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye gittiği bildirildi. ABD’den yayın yapan Axios internet sitesinin iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’ın İsrail’e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla önceki gece bölgeye gittiği belirtildi. Kurilla’nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca Axios’a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran’ın en erken bugün İsrail’e saldırmasını beklediklerini ifade etti.

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İRAN DA İSRAİL DE HAZIRLANIYOR

-İSMAİL Haniye suikastının ardından İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel saldırısı öncesi iki ülke de teyakkuz halinde. İran’da Devrim Muhafızları komutanları ile güvenlik ve istihbarat yetkilileri, İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle Tahran’da İsmail Haniye suikastı ve verilecek yanıtı görüşmek üzere bir araya geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi de ani bir kararla dün Tahran’a gelerek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Yapılan açıklamada Safadi’nin kapsamlı görüşmeler yapacağı ve Kral Abdullah’ın mesajını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a ileteceği duyuruldu. Diğer yandan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan İranlı resmi bir yetkili, İsrail’in egemenliklerini ciddi şekilde ihlal ettiğini, şimde de misillemeyi engellemek için arabulucular gönderdiğini belirtti. Aynı kaynak, Tahran için cevap vermemek veya sembolik bir cevap vermenin söz konusu olmadığını söyledi.

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‘İŞBİRLİKÇİLER ARAMIZDA’

İranlı İşçiler Haber Ajansı’na (ILNA) konuşan İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ebulfazl Zuhrevend, Haniye suikastını değerlendirdi. İsrail’in Tahran’da nüfuz ettiği şebekelerin olduğunu dile getiren Zuhrevend, İsraillilerin İran’da işbirliği yaptıkları şer odakları mevcut” ifadesini kullandı.

‘ALTI GÜN’ TAKTİĞİ MASADA

Öte yandan İsrail de saldırı olasılığı sebebiyle alarm vermiş durumda. Tel Aviv yönetiminin, Lübnan Hizbullahı, İran ve diğer silahlı Şii gruplardan ortak saldırı senaryosuna hazırlandığı, ABD ile yoğun görüşme trafiğinde, öncekilere kıyasla daha kapsamlı ve ölümcül olacağı değerlendirilen misillemeyi önlemek için önce kendilerinin saldırması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiği bildirildi. 1967’de yaşanan ve ‘Altı Gün Savaşı’ olarak bilinen Arap-İsrail savaşında, İsrail ani bir hava saldırısı sonucu ilk adımı atan taraf olmuştu.