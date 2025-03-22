ABD heyeti otelde mekik dokuyacak... Riyad’da 'temassız' görüşme

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Ukrayna savaşını sonlandırmak için hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla görüşmeler yürüten ABD, pazartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak görüşmelerde de “aracılık” edecek. Üç ülke yetkililerinin de aynı anda bulunacağı otelde Rus ve Ukrayna heyetlerinin birbirine 50 metre mesafedeki odalarda olacağı, ABD heyetinin otel içinde mekik diplomasisi yaparak görüşmeleri yürüteceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Riyad’da bu yöntemle “temassız görüşme” yürütüleceğini açıkladı.

BİR KAT KAPATILDI

Üç ülke heyetinin adı açıklanmayan bir otelde, aynı zamanda bulunacaklarını vurgulayan Kellogg, “Riyad’daki otelin bir katı yapacağımız müzakereler için ayrıldı. Rus heyeti bir mekânda, Ukrayna heyeti yakındaki başka bir mekânda aynı anda bulunacak. ABD’yi temsil eden üst düzey yetkililer ise iki oda arasında mekik dokuyarak iki tarafın hangi şartlarda kesin ateşkes ilan etmeye hazır olduklarını belirlemeye çalışacak. Bu yönteme “temassız müzakere” adını verdik” dedi.

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RUBIO DA BULUNACAK

24 Mart’ta yapılacak ikinci tur Ukrayna müzakerelerine ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Politika Planlama Masası Direktörü Michael Anton katılacak. Rus tarafını eski Dışişleri Bakan Yardımcısı günümüzde Rusya Federasyon Konseyi üyesi senatör Grigoriy Karasin ile Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkan Danışmanı general Sergey Beseda temsil edecek. Ukrayna’dan ise Savunma Bakanı Rusten Umerov ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Dışilişkiler Direktör Yardımcısı Pavel Palise hazır bulunacak.

ATEŞKES VE TİCARİ GÜVENLİK

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasında 18 Mart’ta gerçekleşen 2.5 saatlik telefon görüşmesinde kısmi ateşkesin ilan edilmesi için sözlü anlaşmaya varıldığı ilan edilmişti. Trump ve Putin’in açıklamalarına göre Ukrayna savaşında taraflar enerji altyapısını 30 gün boyunca hedef yapmama sözü veriyordu. Pazartesi günü yapılacak teknik heyet müzakerelerinde ise “enerji ve diğer tüm sivil altyapının vurulmaması” kapsamında bir ateşkesin teklifi masada olacak. Görüşmede ayrıca yine Trump ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde kararlaştırılan Karadeniz sularında ticari gemilerin serbest ve güvenli dolaşımı meselesi ele alınacak.

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WASHİNGTON’DAN KUZEY AKIM 2 SÜRPRİZİ: ABD TİCARİ ANLAŞMA PEŞİNDE

Suudi Arabistan’da yapılacak üçlü müzakerelerde Amerikan heyetinin iki tarafla ayrı ayrı kendi menfaatlerini de gündeme getireceği siyasi gözlemciler tarafından dile getiriliyor. Rubio, Ukrayna heyetiyle ABD ile Kiev arasında 28 Şubat’tan bu yana imza bekleyen nadir elementler anlaşmasıyla Ukrayna’daki Zaporojye nükleer santralı işletmesinin Amerikan tarafına devredilmesini ele alacak. ABD heyetinin Rusya ile de Ukrayna’da kalıcı ateşkes sağlanmasının ardından üç yıldan bu yana kullanılmayan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Avrupa istikametinde yeniden çalıştırılmasını ele alacak. Boru hattı üzerinden Avrupa’ya yapılması olası sevkıyatların Amerikan şirketi etiketiyle yapılacağı iddia ediliyor. ABD Rusya’nın ABD’ye alüminyum ve titanyum metallerinin ihracatını yeniden başlatması, Kuzey Kutup bölgesinde ABD ve Rusya’nın ortak petrol ve doğalgaz çıkarması konuları da gündemde.