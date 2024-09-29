ABD Helene’e teslim oldu

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Bazı bölgelerde saatte 225 km hıza ulaşan kasırga Tennesse, Ohio, Kentucky, Batı Virginia ve Pennsylvania eyaletlerini de etkiledi. Onlarca tren ve uçak seferi iptal edildi.

5 EYALETTE CAN KAYBI

Kasırganın yol açtığı sel ve hortumlar çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı. Güney Carolina eyaletinde 2’si itfaiye eri olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Georgia eyaletinde 15, Florida’da 8, Kuzey Carolina’da 4 ve Virginia’a 1 kişinin öldüğü bildirildi. Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida’da 1.2 milyonu aşkın, Georgia’da 1 milyon, Güney Carolina’da 1.3 milyon ve Kuzey Carolina’da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi oldu.

MUHAFIZLAR SAHADA

Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde acil durum ilan edildi. Florida’da arama kurtarma çalışmaları için 4 bin kadar Ulusal Muhafız görevlendirildi. Kuzey Carolina, Georgia ve Alabama eyaletleri de Ulusal Muhafızları sahaya sürdü. Ayrıca Başkan Joe Biden’ın kasırgadan etkilenen bölgelere 1500 federal personel sevk ettiği açıklandı.

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TEHLİKE GEÇMEDİ

Dün sabaha karşı Tennessee eyaletinde üç bölge için sel uyarısı yapılırken, Nolichucky Barajı’nın taşma tehlikesi bulunduğu bildirildi ve bölgedeki yerleşim birimleri tahliye edildi. Doğu kıyılarındaki eyaletlerde toplam 14 ani sel uyarısı yapılırken, yetkililer kasırganın iç kesimlere ilerledikçe gücünü kaybetmesine rağmen tehlike durumunun geçmediği uyarısını yapıyor. Yetkililer aşırı sağanak yağışların ve kuvvetli rüzgârların devam etmesinin beklendiğini açıkladı.