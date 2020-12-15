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Haber Giriş: 15.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD Hazinesi’ne siber saldırı

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ABD Hazinesi’ne siber saldırı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin iç yazışmalarının bilgisayar korsanları tarafından izlendiğini duyurdu.

Ullyot açıklamasında, “ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır” ifadesini kullandı. Saldırıların ordu birimleri dahil olmak üzere birçok ABD devlet organına hizmet veren SolarWinds isimli bir bilişim firmasının sistemleri üzerinden yapıldığı öğrenildi. ABD basınında saldırıların arkasında Rusya’nın finanse ettiği korsanlar olduğu iddia edilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanladı.

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