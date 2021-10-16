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ABD, hava saldırısında öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat ödeyecek

#ABD#Afganistan#Tazminat
ABD, hava saldırısında öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat ödeyecek

ABD, Afganistan’ın başkenti Kabil’de ağustos ayında düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden 10 Afgan’ın yakınlarına tazminat ödeme taahhüdünde bulundu.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, hayatını kaybeden Afganların ailelerinin ABD’ye yerleştirilmesine yardımcı olmak için Bakanlık bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kirby, ailelere para ödenmesine ilişkin kararın Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl ile saldırıda hayatını kaybeden Zemari Ahmadi’nin çalıştığı ABD merkezli yardım kuruluşu Nutrition and Education International’ın (NEI) kurucusu ve başkanı Steven Kwon arasında yapılan görüşmenin ardından geldiğini söyledi.

Son dakika haberi: ABDden Kabil Havalimanı saldırısı itirafı

İlgili Haber:Son dakika haberi: ABD'den Kabil Havalimanı saldırısı itirafı!

ABD, Afganistan’dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğunu 29 Ağustos’ta, Kabil Havalimanı yakınlarında hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 7’si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, saldırının tüm sorumluluğunu üstlendiğini bildirmiş ve özür dilemişti. McKenzie, eylül ayında hayatını kaybeden Afganların ailelerine tazminat ödemeyi düşündüklerini dile getirmişti.

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