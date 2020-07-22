ABD Hava Kuvvetleri Türk F-35’lerini alacak

Amerikan Defense News sitesinin haberine göre Pentagon konuyla ilgili nihai kararını önceki akşam günlük sözleşme duyuruları yoluyla açıkladı. Buna göre ABD Hava Kuvvetleri, Türkiye için üretilen 8 adet F-35A modelini satın alarak kendi sistemlerine uyumlu hale getirecek. Ayrıca yine aynı bantta üretilen 6 adet F-35 uçağı da yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetlerine katılacak. Söz konusu işlemler gereği üretici Lockheed Martin ile imzalanan kontratta 862 milyon dolarlık (5.9 milyar TL) değişikliğe gidildiği belirtildi. Türkiye normalde, aynı zamanda üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlamış, ancak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesi üzerine geçen yılın temmuz ayında F-35 programından çıkarılmıştı.