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Yaklaşık bir ay önce tespit edilen ihlalin, askeri taktikler, personel kayıtları ve lojistik faaliyetlere ilişkin hassas verileri tehlikeye atabileceği belirtiliyor. Reuters’a konuşan kaynaklar, saldırının kapsamının ve herhangi bir verinin ele geçirilip geçirilmediğinin henüz belirlenemediğini aktardı. 2017’de devreye alınan Cloud One; Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet’in bulut bilişim kaynaklarını bir araya getirerek ABD Hava Kuvvetleri’nin bilgi teknolojileri altyapısına hizmet veriyor. Platform, personel ve maaş kayıtlarının yanı sıra Kuzey Amerika’daki hava savunma radarlarını birleştiren komuta-kontrol sistemini ve dünya genelinde 200’den fazla askeri noktada bomba ve füzeleri takip eden uygulamayı destekliyor. Saldırganların kontrol düzlemine ulaşmak için bir yazılım güvenlik açığından yararlandığı belirtilirken bu erişimin askerî uçakların operasyonel durumunu ve yedek parça hareketlerini ortaya çıkarabilecek kapasitede olduğu değerlendiriliyor.

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Saldırının tespit edilmesi platformda aksamalara yol açarken yeni uygulamaların sisteme taşınması ve mevcut uygulamaların güncellenmesi durduruldu. Bazı kullanıcıların yönetici yetkileri de iptal edildi.