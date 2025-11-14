×
Dünya Haberleri

ABD, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başladığını duyurdu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 08:13

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre'de Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını bildirdi. Hegseth, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını kaydetti.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyuran Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD anakarasını korumayı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtti.

ABD, Güney Mızrağı Operasyonunun başladığını duyurdu

TRUMP'IN HEDEFİNDE LATİN AMERİKA VAR

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

