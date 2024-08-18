ABD, Güney Kore ve Japonya güvenlik alanında üçlü işbirliğini geliştirmeyi sürdürecek

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ABD, Güney Kore ve Japonya, Camp David Zirvesi'nin birinci yılı dolayısıyla ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, üç ülkenin, Camp David Zirvesi'nden bu yana güvenlik alanında üçlü işbirliği kapsamında ilerleme kaydettikleri ifade edilerek, bölgede ve dünyada güvenlik ile refah alanında ilerleme gibi ortak hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştığı aktarıldı.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, "bölgesel zorluklar, provokasyonlar ve tehditler hakkında" istişare yapmaya bağlı kaldıkları belirtilen açıklamada, tarafların güvenlik alanında işbirliğini geliştirmeye, ortak ekonomik ve teknolojik uyumu derinleştirmeye bağlı kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, üçlü işbirliğiyle kaydedilen ilerlemeyi kutladıkları ve Hint-Pasifik bölgesinde "barış ve istikrarı sürdürmeye devam edecekleri" ifade edildi.

- Camp David Zirvesi

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ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, geçen yıl Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı üçlü zirvede bir araya gelmiş, zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliğini genişletme taahhüdü verilmişti.