ABD gündemine bomba gibi düştü: Trump'ı vuran Thomas Matthew Crooks'un görüntüleri ortaya çıktı! 'Demek adam bu'

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ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimi günlerdir ABD'nin en önemli gündem maddesi. Güvenlik zafiyeti iddiaları ABD Gizli Servisi Direktörü Cheatle'ı istifaya götürdü, saldırının arkasındaki sır perdesi hala aydınlatılamadı.

Gizli Servis ve yerel polis, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş etmeye başlamadan önce tespit edilmesine rağmen neden engellenmediği konusundaki tartışmalarda karşı tarafı işaret ediyor.

Operasyonel başarısızlık konusundaki suçlamalar devam ederken ortaya çıkan geni görüntüler tartışmalara tuz biber oldu.



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Iowa Senatörü Chuck Grassley, Pensilvanya'daki saldırıdan hemen sonra polislerin vücut kamerasından çekilen görüntüleri yayınladı.



Dramatik görüntülerde Kolluk Kuvvetlerinin 20 yaşındaki saldırganın kanlar içindeki cesedinin hemen yanı başında durduğu görülüyor.



Gizli Servis ajanı, Beaver County Acil Servis Birimi görevlisinediye soruyor ve aslında tehditten haberdar olduklarını teyit ediyor. Görevlidiyerek cevap veriyor.

Görüntülerde Gizli Servis ajanına Crooks'un bir keskin nişancı tarafından tespit edildiği ve fotoğrafının kolluk kuvvetlerine gönderildiği bilgisi veriliyor.



Ekipler daha sonra yakınlarda tespit edilen ve fotoğrafı çekilen bisiklet hakkında konuşmaya başlıyorlar. Gizli Servis ajanının videoda “Yani bunu şüpheli bir cihaz olarak mı değerlendiriyoruz?” diye sorduğu duyuluyor.



Gizli Servis ajanı videoda ayrıca ayrıca olaydan önceki anlarda çekim yapan kişilerin gözaltına alındığını belirterek, "Belki işin içindeler, belki değiller. Onları görenler bize 'Önce çatıdaki adamı sonra bizi çektiler' dediler. Bu telefonu olan herkesin yapabileceği bir şey. Olayı karıştılar ya da karışmadılar demiyorum" diyor.



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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminde bir kişi ölmüş ve aralarında Trump’ın da bulunduğu üç kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Crooks, Trump'a ateş açmadan üç saat önce 'şüpheli' olarak belirlendi ancak gözaltına alınmadı.

Miting alanındaki bir çatıya tırmanan ve ateş açmaya başlayan saldırgan olay anında keskin nişancılar tarafından vuruldu. Ancak olay yine de “Gizli Servis tarihinde on yıllardır yaşanan en büyük operasyonel fiyasko” olarak eleştirildi.

Olay yerinden gelen son görüntüler ABD'deki 'güvenlik zafiyeti' tartışmalarını alevlendirdi. ABD medyası Gizli Servis'in söz konusu tehditten haber olduğunun ancak harekete geçmediğinin son görüntülerle teyit edildiğini yazdı.



Sosyal medyada ise Trump'ın haklı çıktığı ve Biden yönetiminin eski başkana uygun koruma sağlamadığı yorumları yapıldı.



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Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün üzerindeki baskıya dayanamayarak istifa etti. AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu. Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

TRUMP: BANA HİÇBİR ZAMAN UYGUN KORUMA SAĞLAMADI

Trump, istifa sonrası yaptığı açıklamada "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlanmadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Gizli Servis tarafından daha fazla kaynak ve koruma için birçok talepte bulunuldu. Her zaman geri çevrildi ya da yanıt verilmedi. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve onlara buna göre davranılmalı” dedi.

