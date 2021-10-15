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ABD gündemine bomba gibi düştü! 8 yıl boyunca sürdü... Sadece uyardılar!

#ABD#Mahkeme#Wall Street Journal
ABD gündemine bomba gibi düştü 8 yıl boyunca sürdü... Sadece uyardılar

Wall Street Journal gazetesinin araştırması, 131 federal yargıcın 2010 ve 2018 yılları arasında davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattığını ortaya koydu. ABD Mahkemeleri İdari Ofisinin ise yargıçları mali durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği konusunda sadece uyarması dikkat çekti.

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Söz konusu araştırma haberinde, birçok federal yargıcın kurumsal davalara bakarken hisse alım satımı yaptığı kaydedildi.

Haberde, 2010 ve 2018 yılları arasında kurumsal davalara bakan 131 federal yargıcın veya ailelerinin söz konusu şirketlerin hissesine sahip olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Yargıçlar veya ailelerinin davalar devam ederken hisse senedi alım satımı yaptığı belirtilen haberde, yargıçların neredeyse yarısının bir dava devam ederken birden fazla kez işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haberde, tarafsızlık için federal hukuk ve etik kurallarının yargıçların, bir davada davacı veya davalı olan bir şirkette kendileri, eşleri veya reşit olmayan çocuklarının tek bir hisseye sahip olmaları durumunda davadan çekilmelerini gerektirdiği aktarıldı.

Gazete ile iletişime geçen bazı yargıçların kendileri adına hesaplarını yöneten komisyoncu veya danışmanların davalar sırasında şirketlerin hisselerini alıp sattıkları ve durumdan haberdar olmadıklarını söylediği kaydedildi.

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Haberde, ABD Mahkemeleri İdari Ofisinin ise yargıçları mali durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği konusunda uyardığı belirtildi.

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#ABD#Mahkeme#Wall Street Journal

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