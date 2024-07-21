ABD gündemine bomba gibi düşen rapor: Gizli servis 2 yıl reddetmiş! Trump saldırı hazırlıklarına başladı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen yaşı ve zihin sağlığı ile ilgili tartışmalara, eski başkan Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişiminin de eklenmesi ABD'de taşları yerinden oynattı. Kasım ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesi her gün yeni bir iddia gazete manşetlerini süslüyor.

TRUMP'IN EK GÜVENLİK TALEPLERİ 2 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ

Washington Post Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre 78 yaşındaki eski başkan, suikast girişiminden önce katıldığı büyük etkinlikler için daha fazla ekipman ve personel talebinde bulundu. Ancak ek güvenlik talepleri, iki yıl boyunca, istenen kaynaklara sahip olmadığını iddia eden Gizli Servis yetkilileri tarafından reddedildi.

Yazılı olarak yapılan taleplere üst üste gelen retler, Trump'ın ekibi ile Gizli Servis yetkilileri arasında uzunca bir süre gerginliğe neden oldu. Washington Post'a göre, Trump'ın danışmanları, güvenlik teşkilatının eski başkanı korumak için yeterli çaba göstermediği konusunda endişeliydi.

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Gizli Servis ilk başta bu iddiaları yalanlasa da daha sonra Trump'tan gelen bazı taleplerin reddedildiğini kabul etti.



Washington Post bir başka haberinde Demokrat Parti bağışçılarının Biden'ın adaylıktan çekilmesi için baskıları artırdığını yazarken Donald Trump'ın ekibinin de Biden'ın çekilmesi durumunda yerine geçecek Kamala Harris'i devirmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

New York Times gazetesine konuşan kaynaklar Trump'ın ekibinin saldırı planının Harris'in mevcut siciline ve Kaliforniya'da görevde geçirdiği süreye odaklandığını söylediler.

İddialara göre, Trump'ın kampanya stratejistleri, Harris hakkında araştırma kitapları hazırlıyor. Harris karşıtı pankartlar, reklam filmleri ve sosyal medya videoları şimdiden hazır.



Üstelik bu hazırlık sadece Harris için değil Biden'ın yerine geçebilecek potansiyel tüm adaylar için yapılıyor.

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ABD Başkan Adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasındaki ilk seçim mitingini Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde gerçekleştirdi. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kulağında bulunan banttan daha küçük bir bant ile kürsüye çıkan Trump yaralı olarak atlattığı suikast girişimine atıfta bulunarak "Demokrasi için kurşun yediğini" söyledi. "Şu anda burada olmayabilirdim, ama çok özel bir şey oldu" diyen Trump, “Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum" şeklinde konuştu.

Pennsylvania eyaletinin Butler kentindeki mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan sonra kaldırıldığı Butler Memorial Hastanesi personeline teşekkür eden Trump, suikast girişimi sırasında vurularak öldürülen Corey Comperatore'yi de "kahraman" olarak nitelendirdi. Suikastı yaralı olarak atlattıktan hemen sonra ayağa kalkarak söylediği "Birlikte savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız” sözlerini tekrarlayan Trump, "Ve kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız" dedi.

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Suikast sonrasında dünya liderlerinden mesajlar aldığını söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ithafen "Başkan Xi ile çok iyi anlaşırdım. Kendisi harika bir adamdır. Geçen gün olanları duyduğunda bana güzel bir mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı. Yalnızca Xi’den değil, birçok liderden mesaj aldığını aktaran Trump “Bilirsiniz, birçoğu onlara yaptığım şeyden hoşlanmıyordu, ama bana yazdılar. Neredeyse hepsi bana mesaj gönderdi. Bu çok hoştu. Hepsiyle iyi bir ilişkim var. Bu iyi bir şey" dedi.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişiminde bulunulan Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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​​​​​​​Trump'ı muayene eden Jackson, eski başkanın durumuna dair yazılı açıklama yaptı.

Jackson, Trump'ın suikast girişiminden bu yana yanında olduğunu, yarasını her gün değerlendirip tedavi ettiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini belirten Jackson, "Mermi izi kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Jackson, başlangıçta belirgin bir kanama olduğuna, ardından da kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik meydana geldiğine ancak zamanla düzeldiğine işaret ederek, "Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut." ifadelerine yer verdi.



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Trump’a ilk müdahalenin Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde “Butler Memorial Hastanesi'nin” sağlık personeli tarafından yapıldığını kaydeden Jackson, eski başkanın yarasının mükemmel şekilde tedavi edildiğini vurguladı.

Jackson, hastanenin sağlık personelinin Trump’ın başının tomografisini de içeren ek yaralanmalar için kapsamlı bir değerlendirme sağladıklarını, gerektiğinde kapsamlı bir işitme muayenesi de dahil olmak üzere başka değerlendirmeler de yapılacağını kaydetti.

Trump'ın durumunun özetle iyi olduğunu ve 13 Temmuz’da aldığı kurşun yarasının beklendiği şekilde iyileştiğini belirten Jackson, “Ölmemiş olması tam anlamıyla bir mucize.” ifadelerini kullandı.