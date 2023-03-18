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ABD gündemine bomba gibi düşen açıklama! Trump: Salı günü tutuklanıyorum...

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#Abd#Trump#Tutuklama
ABD gündemine bomba gibi düşen açıklama Trump: Salı günü tutuklanıyorum...
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 15:32

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığı'nın kendisini birkaç gün içinde tutuklayacağını iddia etti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama Amerika gündemine bomba gibi düştü. Salı günü tutuklanacağını iddia eden Trump takipçilerini protestoya çağırdı.

Manhattan savcısının 'yozlaşmış ve son derece politik' olduğunu iddia eden eski ABD başkanı protesto davetinin de 'ulusu geri almak' için olduğunu öne sürdü.

Eski başkan, Truth Social sayfasında tamamı büyük harflerle yazdığı öfkeli bir gönderide bir kez daha suç işlemediği konusunda ısrar etti ve avukatlarının Stormy Daniels'e sus payı için para ödediği iddialarını "eski ve tamamen çürütülmüş bir peri masalı" olarak nitelendirdi.

ABD gündemine bomba gibi düşen açıklama Trump: Salı günü tutuklanıyorum...



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#Abd#Trump#Tutuklama

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