ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler! İkinci George Floyd vakası: Polislerin elinde can verdi

53 yaşındaki Frank Tyson, 18 Nisan akşamı, saat 20.25 sıralarında Ohio'da polis memurları Beau Schoenegge ve Camden Burch tarafından tutuklanırken hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI: BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Karıştığı trafik kazası nedeni ile polisten kaçtığı iddia edilen adamın, ölüm anına ilişkin görüntüler ABD gündemine bomba gibi düştü.

Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntülerde, polis memurlarının 53 yaşındaki adamı bir kafeteryada gözaltına aldığı görülüyor.



2 polis tarafından yere yatırılarak ters kelepçe takılan Tyson’ın bir diğer polisin de orantısız saldırısına maruz kaldığı görülüyor.

Görüntülerde, üçüncü bir polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı, talihsiz adamın da bu sırada defalarca kez "Nefes alamıyorum, beni öldürmeye çalışıyorlar" diye bağırdığı görülüyor.





NEW: 53-year-old man dies after getting taken to the ground by police and telling them that he couldn’t breathe.



As Ohio man Frank Tyson was motionless on the ground, one officer could be heard bragging about the “bar fight.”



Tyson had just gotten out of prison according to… pic.twitter.com/vGUTHfLHI6