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ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler! İkinci George Floyd vakası: Polislerin elinde can verdi

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#Abd#Frank Tyson#George Floyd
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 11:37

ABD'de siyahi bir adamın polis nezaretinde ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay görüntüleri ülke gündemine bomba gibi düşerken, kan donduran olay 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne benzetildi.

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53 yaşındaki Frank Tyson, 18 Nisan akşamı, saat 20.25 sıralarında Ohio'da polis memurları Beau Schoenegge ve Camden Burch tarafından tutuklanırken hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI: BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Karıştığı trafik kazası nedeni ile polisten kaçtığı iddia edilen adamın, ölüm anına ilişkin görüntüler ABD gündemine bomba gibi düştü.

Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntülerde, polis memurlarının 53 yaşındaki adamı bir kafeteryada gözaltına aldığı görülüyor.

ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler İkinci George Floyd vakası: Polislerin elinde can verdi

2 polis tarafından yere yatırılarak ters kelepçe takılan Tyson’ın bir diğer polisin de orantısız saldırısına maruz kaldığı görülüyor.

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Görüntülerde, üçüncü bir polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı, talihsiz adamın da bu sırada defalarca kez "Nefes alamıyorum, beni öldürmeye çalışıyorlar" diye bağırdığı görülüyor.

AMBULANS GELENE KADAR HAYATINI KAYBETTİ

Tyson’ın boynundan 30 saniye boyunca dizini çekmeyen polis birkaç dakika sonra Tyson’ın hareketsiz kaldığını fark ederek siyahi Amerikalının nabzını kontrol ediyor ve ardından kalp masajına başlıyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan Tyson’ın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis yaptığı açıklamada olaya karışan polislerin açığa alındığını duyurdu.

ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler İkinci George Floyd vakası: Polislerin elinde can verdi

GEORGE FLOYD'U HATIRLATTI

Tyson’ın polis şiddeti sonucu ölmesi 2020 yılında benzer şekilde hayatını kaybeden George Floyd’u hatırlattı. Floyd, 2020’de gözaltına alınan Floyd, polis memurunun 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması sonucu defalarca kez “Nefes alamıyorum” demişti. Floyd daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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#Abd#Frank Tyson#George Floyd

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