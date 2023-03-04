ABD gündem yeniden Biden'ın sağlığı! Doktoru açıkladı: Göğsünden alınan lezyon kanserli

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ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanına sahip Biden'ın sağlık durumu göreve geldiği günden beri ülkenin en çok tartışılan konularından biri oldu. Biden ikinci dönem için 2024'te aday olabileceğinin sinyallerini verse de muhalefet Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu öne sürüyor.



BOŞLUK İLE TOKALAŞMASI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU



Sık sık kırdığı potlarla gündeme gelen Biden'ın bir törende karşısında kimse olmamasına rağmen boşlukla tokalaşması günlerce konuşulmuştu. Biden ayrıca eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

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Bazal hücreli karsinom en sık görülen deri kanseridir. Cilt Kanseri Vakfı'na göre, her yıl 3,6 milyon Amerikalı'da teşhis edilen bu hastalık erken teşhis edildiğinde tedavisi başarılı olur ve minimum hasara neden olur.

Muhalefet ve sosyal medya kullanıcıları Biden'ın bilişsel sağlığını sorgularken bugün gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.Biden’in doktoru Kevin O'Connor, Biden’a göğsündeki bir lezyon için 16 Şubat’ta yapılan biyopsinin sonucunu açıkladı. Doktor O'Connor, biyopsiyle alınan lezyonunadı verilen bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.O'Connor, bazal hücreli karsinom lezyonlarının yayılma veya metastaz yapma eğiliminde olmadığını vurguladı.Söz konusu lezyonların boyut olarak büyüme potansiyeline sahip olduğunu aktaran O’Connor, Biden’a biyopsi yapılan bölgesinin ise iyileştiğini kaydetti.O’Connor, rutin kontrol kapsamında Biden'ın durumunun takip edileceğini ifade etti.

BİDEN AİLESİNİN KANSER İLE SAVAŞI

BBC Biden ailesinin KANSER hastalığı ile olan savaşına dikkat çekti. Ailenin 2015 yılında oğlu Beau'yu beyin kanserinden kaybettiğini yazan gazete Biden'ın da başkan olman önce de bir kaç kanserli lezyon aldırdığına dikkat çekti.

First Lady Jill Biden'ın da Ocak ayında sağ gözünden ve göğsünden iki bazal hücre lezyonu çıkarılmıştı.

