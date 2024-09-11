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ABD güçlerine Bağdat'ta saldırı

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#Irak#Bağdat#ABD
ABD güçlerine Bağdatta saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 11:49

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’nda ABD güçlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Irak’taki Bağdat Uluslararası Havaalanı içinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı danışmanların bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, havaalanında dün yerel saatle 23.00’de patlama sesi duyulduğu belirtilerek, Irak güvenlik güçlerinin patlamanın türünü ve nedeni belirleyemediği ve henüz hiçbir tarafın saldırıyı üstlenmediği kaydedildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin saldırıyı araştırmaya devam ettikleri ifade edilen açıklamada, “Tüm detaylar netleştiğinde kamuoyuna bilgi verilecek” denildi. Saldırının Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşları etkilemediği açıklanırken, sivil hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği ve tüm uçuşların kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

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Saldırının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bugün Bağdat, Necef, Basra ve Erbil’e gerçekleştireceği ziyaret öncesi meydana gelmesi ise dikkat çekti.

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#Irak#Bağdat#ABD

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