HABERLERDünya Haberleri

ABD görüntüleri yayınladı: İran savaş uçakları böyle vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#ABD-İran Gerilimi#Savaş Uçakları#Balistik Füze
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 08:56

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ı hedef alan saldırılarla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CENTCOM, İran’ın savaş uçaklarının ve İHA’larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD görüntüleri yayınladı: İran savaş uçakları böyle vuruldu

BALİSTİK FÜZE YETENEKLERİ HEDEF ALINDI

CENTCOM, günün erken saatlerinde İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu savunularak, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verilmişti.

ABD görüntüleri yayınladı: İran savaş uçakları böyle vuruldu

FÜZE RAMPALARI  BÖYLE VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait balistik füze rampalarının imha edildiği anların görüntüsünü paylaştı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın balistik füze rampalarının imha edildiği görüntüye yer verildi.

Füze rampalarının imha anının siyah-beyaz videoyla gösterildiği paylaşımda, "İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yayması, on yıllardır tehlikeli bir tehdit oluşturuyordu." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şimdi, Başkanın (Donald Trump) talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor."

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

 

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

#ABD-İran Gerilimi#Savaş Uçakları#Balistik Füze

