MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi
GeriDünya  ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 20:53 | Son Güncelleme:

 ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
 ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi

ABD'de başkan ve Beyaz Saray'ın korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, eğitimler için Beyaz Saray'ın 8 milyon dolarlık replikasının yapılması talebinde bulundu.

Gizli Servis Direktörü James Murray, katıldığı bir Kongre oturumunda 6 Ocak Kongre baskınını anımsatarak eğitim alanlarının önemine işaret etti.

İlk olarak 2015'te Beyaz Saray'ın eğitimler için kullanılacak 8 milyon dolarlık bir replikasının yapılmasının gündeme geldiğini ancak bu planın rafa kaldırıldığını anımsatan Murray, "Bu plan bir oyun değiştirici olabilir." ifadesini kulandı.

Bu replikanın onlarca yıl boyunca Gizli Servis için eğitilen kişilere hizmet verebileceğinin altını çizen Murray, "Benim talebim, yetkililerimiz ve ajanlarımızın Beyaz Saray'da faaliyet gösterdiği alanların benzerlerinin inşa edilmesi." dedi.

Murray, Beyaz Saray'ın böyle bir replikasının olmamasını "potasız sahada basketbol antrenmanı yapmaya" benzetti.

Öte yandan birçok senatör Murray'ın bu fikrine maliyetinin yüksek olması nedeniyle karşı çıktı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi