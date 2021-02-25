ABD gizli ‘Kaşıkçı’ raporunu açıklayacak

Konuya yakın kaynaklar, gizliliği kaldırılacak söz konusu CIA raporunda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın cinayetten sorumlu tutulduğunu iddia etti. Daha önce Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın muhatabının Veliaht Prens değil, Kral Selman olduğu şeklinde eski Başkan Donald Trump dönemi politikalarının aksi yönde bir açıklama yapmıştı.

Biden ve Kral Selman bin Abdulaziz arasındaki ilk telefon görüşmesinin yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu görüşmeye Veliaht Prensi Muhammed’in de katılıp katılmayacağı izleniyor.

PRENS AMELİYAT OLDU

Bu arada, Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, 35 yaşındaki Veliaht Prens’in önceki gün başkent Riyad’da başarılı bir apandisit ameliyatı geçirdiğini aktardı. Habere göre, sağlık durumu iyi olan Prens Muhammed, operasyonun ardından aracına yürüyerek gitti ve hastaneden ayrıldı.