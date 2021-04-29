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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Mentollü sigaraların yasaklanmasını önereceğiz

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Mentollü sigaraların yasaklanmasını önereceğiz

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede mentol aromalı sigaraların yasaklanmasına yönelik öneride bulunacaklarını bildirdi.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, mentollü sigaraların en az izin verilmesi gereken tür olduğuna işaret edilerek, bu sigaraların genellikle gençler, siyahiler ve düşük gelirliler arasında yaygın kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sigaraların yasaklanmasını önererek, FDA gençler arasındaki sigaraya başlama oranını azaltmayı, mevcut içiciler arasında sigarayı bırakma oranını ise yükseltmeyi ve siyahi toplumlar arasındaki sağlık eşitsizliğini azaltmayı amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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