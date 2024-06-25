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ABD Genelkurmay Başkanı: Lübnan’da İsrail’e yardım edemeyiz

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#ABD#Charles Q. Brown#İsrail
ABD Genelkurmay Başkanı: Lübnan’da İsrail’e yardım edemeyiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown, İsrail’i “Hizbullah’a karşı topyekun bir savaşa girerse savunmasına yardım edemeyecekleri” konusunda uyardı.

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Afrika savunma bakanları toplantısı için Botswana’ya giderken gazetecilere konuşan Brown, Hizbullah’la savaş durumunda, ABD’nin daha önce İran’ın hava saldırısına karşı savunmasına yardım ettiği kadar etkili bir şekilde yardım edemeyeceğini belirtti. Nisan ayında İran’ın çok sayıda kısa menzilli roket ve insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda ABD, İsrail’in savunmasına destek olmuştu. Hizbullah’la savaş durumunda İran’ın Hamas’a verdiğinden daha büyük bir destekle çatışmaya dahil olacağını vurgulayan Genelkurmay Başkanı, “Hizbullah’ın sınırdan İsrail’e rutin olarak ateşlediği kısa menzilli roketleri savuşturmanın daha zor olduğunu” da belirtti.

 

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#ABD#Charles Q. Brown#İsrail

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