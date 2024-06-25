ABD Genelkurmay Başkanı: Lübnan’da İsrail’e yardım edemeyiz

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Afrika savunma bakanları toplantısı için Botswana’ya giderken gazetecilere konuşan Brown, Hizbullah’la savaş durumunda, ABD’nin daha önce İran’ın hava saldırısına karşı savunmasına yardım ettiği kadar etkili bir şekilde yardım edemeyeceğini belirtti. Nisan ayında İran’ın çok sayıda kısa menzilli roket ve insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda ABD, İsrail’in savunmasına destek olmuştu. Hizbullah’la savaş durumunda İran’ın Hamas’a verdiğinden daha büyük bir destekle çatışmaya dahil olacağını vurgulayan Genelkurmay Başkanı, “Hizbullah’ın sınırdan İsrail’e rutin olarak ateşlediği kısa menzilli roketleri savuşturmanın daha zor olduğunu” da belirtti.