ABD gemileri Karadeniz’de Rusya’nın eli tetikte

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ŞOYGU UYARDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO müttefiklerine akılsızca bir davranışta bulunmamaları uyarısını yaptı. Amerikan savaş gemilerinin sıkı takibe alındığını belirten Şoygu, “ABD, Karadeniz’de bizi sürekli sınıyor. Donanmamızın ve kara şeridi güvenliğini sağlayan savunma sistemlerimizin düzgün çalışıp çalışmadığını pratikte gözlemek istiyorlar. Gelebilecek provokasyonlara karşı hazırlıklıyız. Benzer durumu yaz aylarında yaşadık. Rusya’nın 12 millik karasularına giren İngiliz savaş gemisine önleme uygulandı. ABD’yi de bu konuda uyarıyoruz” dedi.

HAZİRANDAKİ OLAY

İngiltere donanmasına ait ‘Defender’ destroyeri haziran ayında Ukrayna karasuları sayarak Kırım açıklarına yaklaşmıştı. Bunun üzerine Rus sahil güvenliği İngiliz gemisi istikametinde birkaç top uyarı atışı yapmıştı. Batı, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ın 2014’te Rusya tarafından ilhakını tanımıyor.



