ABD, geçen yıl Suriye'de şehit olan 33 Türk askerini andı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, şehit askerleri andı.



Price, açıklamasında, "Bir yıl önce 33 Türk askeri, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esed rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin vahşetinden korurken hayatını kaybetti. Onlarını hatırasını ve fedakarlıklarını anarken NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.



Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 Türk askeri şehit olmuştu.