‘ABD, füze sistemlerini S.Arabistan’dan çekti’

ABD, bir süre önce kendi önceliklerine göre bu sistemlerin yeniden konumlandırılmasını gündeme getirmişti. Ajans geri çekmenin, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki Husiler’in füze saldırılarına hedef olduğu bir dönemde gerçekleşmesine dikkat çekti.

FÜZELER ASYA’YA MI

Haberde ayrıca, başkent Riyad’ın dışında yer alan Prens Sultan Hava Üssü’nden çekilen füze savunma sistemlerinin, ABD’nin Afganistan’dan apar topar çekildiği bir döneme denk gelmesine de vurgu yapıldı. Arap yarımadasında 10 binlerce Amerikan askeri İran tehdidine karşı hâlâ görev yaparken, Körfez ülkelerinin endişelerine rağmen ABD’nin füze sistemlerini Rusya ve Çin kaynaklı olası tehditlere karşı kullanmak üzere kaydırdığı tahmin ediliyor.

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