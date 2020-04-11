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Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

ABD first lady’si maske takın

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ABD first lady’si maske takın
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ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse karşı ‘maske takmayacağım’ ifadesini sık sık kullanırken, eşi First Lady Melania Trump ise koruyucu maskenin önemine dikkat çeken bir video paylaştı.

Melania Trump, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sosyal mesafe koyulmasının zor olduğu kamusal alanlarda koruyucu maske kullanılmasının tavsiye edildiğini belirtti. Maskeli fotoğrafını paylaşan Melania Trump, “Market ve eczane gibi sosyal mesafe koymanın zor olduğu yerlerde koruyucu maske kullanın. Unutmayın, bunlar sosyal mesafenin yerine geçemez” dedi. Bayan Trump, COVID-19 hastalıklarını tedavi etmeye çalışan sağlık görevlilerine de teşekkür etti.

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