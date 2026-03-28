ABD 'final darbesine' hazırlanıyor! İran ordusunda durum ne?

İran ordusu, ABD-İsrail saldırısının ilk haftalarında ağır bir darbe aldı ancak Tahran meydan okuyan tavrını sürdürmeye devam ediyor.

Axios’tan Barak Ravid’in haberine göre ABD barış söylemlerine devam ederken bir yandan da 'final darbesi' için hazırlık yapıyor. Planlanan askeri operasyonlarda kara kuvvetlerinin kullanımı gibi bazı adımlar, çatışmanın şiddetlenmesi riskini taşıyabilir.

ORTA DOĞU'YA 10 BİN EK MUHARİP ASKER

Trump son günlerde defalarca kez savaşın biteceğini iddia etse de İran; İsrail ve diğer Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Ülke ayrıca Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutarak dünya genelindeki petrol ve gaz fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisinin Axios’a verdiği bilgiye göre, Beyaz Saray ve Pentagon önümüzdeki günlerde Orta Doğu’ya en az 10.000 ek muharip asker göndermeyi değerlendiriyor.

İRAN ORDUSUNDA DURUM: ZOMBİ REJİM

İsrail, operasyonun başında İran’ın yedi üst düzey savunma ve istihbarat yetkilisini etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Hedef alınan 30 kritik isim arasında Devrim Muhafızları Komutanı Mohammad Pakpur da bulunuyordu.

Sonrasında başka üst düzey komutanlar ve son olarak Perşembe günü Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri öldürüldü. Uzmanlar, lider kadrosu bu kadar ağır darbe alan yönetimi artık "zombi rejimi" (ayakta duran ama beyni hasar görmüş bir yapı) olarak tanımlıyor.



İRAN TÜKENDİ Mİ YOKSA BİLİNÇLİ OLARAK MI BEKLİYOR?

ABD’li yetkililer, İran’ın fırlattığı füze ve İHA sayısının hızla düşmesini ve ABD’nin 10 bin askeri hedefi vurmuş olmasını, operasyonun başarısı olarak sürekli ön plana çıkarıyor.

Ancak askeri uzman Kelly Grieco, bu rakamlara bakarak kesin bir sonuca varmanın "yanıltıcı" olabileceği konusunda uyarıyor. Grieco’ya göre, İran’ın daha az füze fırlatıyor olması, saldırı gücünün kesinlikle bittiği anlamına gelmez. Bu durum iki şekilde yorumlanabilir:

Birinci ihtimal: ABD ve İsrail, İran’ın karşılık verme imkanlarını gerçekten kısıtladı ve onları köşeye sıkıştırdı.

İkinci ihtimal: İran, elindeki silah kapasitesini henüz kaybetmedi; aksine, bu silahları ileride kullanmak üzere "yedekte" tutuyor ve bilinçli olarak bekliyor.

Bir Pentagon yetkilisi, İran'ın hava savunma sistemlerinin ağır hasar aldığını ve üretim tesisleri ile tersanelerinin %66'sından fazlasının yok edildiğini belirtti. İsrail ise İran’ın elindeki 470 füze fırlatıcısından 330’unu etkisiz hale getirdiklerini iddia ediyor.



Tüm bu ağır bombardımana rağmen İran’ın saldırıları tamamen durmuş değil. Uzmanlar, özellikle "Şahid" tipi İHA’lara dikkat çekiyor:

Ucuz ve Basit: Üretilmeleri çok kolay ve maliyetleri düşük.

Sinsi: Radarlar tarafından fark edilmeleri füzelere göre daha zor.

Etkili: Şimdiye kadar hedefleri vurma konusunda füzelerden iki kat daha başarılı oldular.

Üretim tesisleri tek bir merkezde değil, farklı yerlere dağılmış olduğu için İran’ın elinde tam olarak kaç tane İHA kaldığını kestirmek ise oldukça güç.

İRAN'IN HAVA VE KARA GÜCÜ: ESKİ AMA KALABALIK

İran, bölgenin en büyük ordularından birine sahip ancak ekipmanları çok eski. Örneğin, hala 1970’lerden kalma Amerikan uçaklarını (F-14) kullanıyorlar. Şu an en kritik nokta Hark Adası. ABD buraya kara saldırısı yapmayı planlarken, İran adaya sürekli taze asker ve savunma sistemleri yığıyor.

DENİZ SAVAŞI: SÜRAT TEKNELERİ VE MAYINLAR

Savaşın başından beri 150’den fazla İran gemisi batırıldı. ABD özellikle deniz mayını döşeyen gemileri avlıyor.

ABD için acı gerçek şu, İran'ı sadece uçakla bombalayarak tamamen bitirmek imkansız. Çünkü dev gemiler yerine yüzlerce küçük ve hızlı sürat teknesiyle saldırıyorlar.

Yer altında, bombaların ulaşamadığı devasa sığınakları var.Denize döşedikleri mayınlar, dünya ticaretini her an felç edebilir.

