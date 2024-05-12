ABD Filistin’i 2’nci kez veto edecek

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Kabul edilen genel kurul kararında Filistin’in BM Şartı’nın 4. maddesi uyarınca üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM’ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekilirken ABD’nin 18 Nisan’da Filistin’in BM’ye tam üyeliğini veto etmesine tepki gösterilmişti. Konuyla alakalı konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Robert A. Wood, sürdürülebilir barışın tek yolu olarak iki devletli çözümü desteklediklerini fakat sahadaki tek taraflı tedbirlerin faydalı olmayacağıyla ilgili düşüncelerinin değişmediğini ifade etti. Wood’un sözleri, ABD’nin BMGK’daki yeni oylamada da Filistin’in BM üyeliğini veto edeceği şeklinde yorumlandı.

PEKİN’DEN ELEŞTİRİ

Diğer yandan Çin hükümeti, Filistin’in BM üyeliği hedefini destekleyen genel kurul kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek BM Güvenlik Konseyi’nde desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Çin’in BM daimi temsilcisi Fu Cong, Filistin’in İsrail ile aynı statüye sahip olması gerektiğini belirterek, ABD’nin 18 Nisan’da BMGK’da Filistin’in tam üyelik teklifini veto etmesini eleştirdi.

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NORVEÇ: LEHTE OY KULLANACAĞIZ

Bununla beraber Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, BM Genel Kurulu’nun kararına ilişkin açıklama yaptı. Eide, Norveç’in, Filistin’in BM’ye tam üyelik statüsü için yaptığı başvuruyu desteklediğini ve Genel Kurulda yapılacak oylamada ülkesinin lehte oy kullanacağını ifade etti. Eide, “İki devletli çözümün sağlanması için Filistin devleti kurulması gerekli” dedi.