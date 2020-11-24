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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak

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ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacağını duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Filipinler'in başkenti Manila'ya yaptığı ziyaret esnasında, Filipinler'e çeşitli silahlar göndereceklerini belirtti.

Filipinler'in terörle ve toprak anlaşmazlıklarıyla mücadele ettiğini anımsatan O'Brien, "Başkan Donald Trump, Güneydoğu Asya'da DEAŞ ile mücadelede Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yanındadır. Bu silah transferi de kritik müttefikliğimize yönelik güçlü bağlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

O'Brien, Filipinler'in Güney Çin Denizindeki egemenliğini korumasını desteklediklerini belirterek, "Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait hava araçlarına ya da gemilere yönelik herhangi bir silahlı saldırı, bizim ortak savunma sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektirir." uyarısında bulundu.

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