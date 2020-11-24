ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Filipinler'in başkenti Manila'ya yaptığı ziyaret esnasında, Filipinler'e çeşitli silahlar göndereceklerini belirtti.

Filipinler'in terörle ve toprak anlaşmazlıklarıyla mücadele ettiğini anımsatan O'Brien, "Başkan Donald Trump, Güneydoğu Asya'da DEAŞ ile mücadelede Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yanındadır. Bu silah transferi de kritik müttefikliğimize yönelik güçlü bağlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

O'Brien, Filipinler'in Güney Çin Denizindeki egemenliğini korumasını desteklediklerini belirterek, "Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait hava araçlarına ya da gemilere yönelik herhangi bir silahlı saldırı, bizim ortak savunma sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektirir." uyarısında bulundu.