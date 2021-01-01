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DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 20:37 | Son Güncelleme:

ABD F-35'lerin üretimini yavaşlatma kararı aldı

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ABD F-35'lerin üretimini yavaşlatma kararı aldı
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ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçtiğini duyurdu.

ABD'de Pentagonun teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi.

Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs (Covid-19) pandemisi olduğu ifade edildi. Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.

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