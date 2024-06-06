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ABD eyaletinden çocuk tacizcilerine hadım yasası

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#ABD#Louisiana #Çocuk Tacizcisi
ABD eyaletinden çocuk tacizcilerine hadım yasası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 12:41

ABD’nin Louisiana eyaleti 13 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel taciz ve saldırı vakalarında cerrahi hadım cezası getirelecek yasayı kabul etti.

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ABD’nin Louisiana eyalet yasama organı, 13 yaşın altındaki bir çocuğa karşı cinsel saldırı, ensest ve taciz dahil olmak üzere bazı ağır cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere cerrahi hadım yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, Eyalet Valisi Jeff Landry’nin imzasına gönderildi.

ABD’nin Alabama, Oklahoma, California gibi 10 eyaletinde kimyasal hadım cezası yasa olarak kabul edilmiş ancak son derece nadir olarak uygulanmıştı.

Louisiana eyalet yasama organı 4 Haziran Pazartesi günü ‘13 yaşın altındaki bir çocuğa karşı cinsel saldırı, ensest ve taciz dahil olmak üzere bazı ağır cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere cerrahi hadım’ cezasının verilmesini sağlayacak yasa tasarısını kabul etti.

Tasarının yasalaşması için Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry’nin imzası bekleniyor.

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#ABD#Louisiana #Çocuk Tacizcisi

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