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ABD Eski Başkanı Joe Biden prostat kanseri oldu

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#Joe Biden#ABD#Prostat Kanseri
ABD Eski Başkanı Joe Biden prostat kanseri oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 23:24

Son dakika haberi... ABD Eski Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinden açıklamaya göre, Biden'a "agresif tür" prostat kanseri teşhisi konuldu. Açıklamada, hastalığın Biden'ın kemiklerine yayıldığı ifade edildi.

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Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

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#Joe Biden#ABD#Prostat Kanseri

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