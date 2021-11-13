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ABD, Eritre Savunma Bakanlığını yaptırım listesine ekledi

#ABD#Etiyopya #Yaptırım
ABD, Eritre Savunma Bakanlığını yaptırım listesine ekledi

ABD, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili Eritre Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam başta olmak üzere bu ülkedeki 4 kuruluş ile iki Eritre vatandaşını yaptırım listesine aldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ABD Başkanı Joe Biden'ın eylül ayında imzaladığı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Etiyopya'da devam eden çatışmaları önlemek için alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Eritre'nin Etiyopya'daki istikrarsızlaştırıcı varlığı, çatışmayı uzatıyor, düşmanlıkların sona ermesine önemli bir engel teşkil ediyor ve Etiyopya devletinin bütünlüğünü tehdit ediyor." görüşü paylaşıldı.

Eritre güçlerinin Etiyopya'da ciddi insan hakları ihlallerine karıştığına dair kayıtların bulunduğu belirtilen açıklamada, "ABD, çatışmanın tüm taraflarının davranışları konusunda ciddi endişe duymaya devam ediyor. Eritre güçleri, Etiyopya'dan derhal çekilmeli." ifadelerine yer verildi.

Washington'un, Afrika Birliği Yüksek Temsilcisi Olusegun Obasanjo'nun diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) düşmanlıkların önkoşulsuz olarak durdurulması için müzakere fırsatını yakalamaya ve engelsiz insani yardım girişine izin verme konusunda taahhüt etmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, yaptırımlar Eritre hükümetine ve iktidar partisine yönelik olsa da ABD'nin çatışmanın tüm taraflarının davranışı konusunda ciddi endişe duyduğu kaydedildi.

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Uygulanan yaptırımların ABD'nin çatışmayı uzatanlara somut maliyetler yüklemek ve şiddetin derhal sona ermesini teşvik etmek için uygun araçları kullanacağını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar bildirildi:

"Şu anda Etiyopya hükümeti ve TPLF'ye bağlı unsurlara görüşmelerin ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğini görmek için zaman ve alan sağlamak için yaptırım uygulamıyoruz. Taraflar anlamlı bir ilerleme kaydedemezlerse ABD, Etiyopya hükümeti ve TPLF'ye karşı da dahil olmak üzere ek yaptırımlar uygulamaya hazırdır."

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında da Eritre Savunma Bakanlığı, Hıdri Trust, Halkın Demokrasi ve Adalet Cephesi, Kızıl Deniz Ticaret Şirketi ile bu şirketin üst düzey yöneticisi Hagos Ghebrehiwet Kıdan ve Eritre Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam'ın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

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#ABD#Etiyopya #Yaptırım

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