ABD elçisine Yunan kilisesi tepki gösterdi

Haberin Devamı

Tatilini Yunanistan’da geçiren ABD Senatosu’nun sıkı Yunan-Rum dostu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert (Bob) Menendez’e, Dedeağaç limanı ziyaretinde refakat eden Büyükelçi Tsunis’in şort, terlik ve “Pride Beach” yazan tişörtten oluşan kıyafeti, şehrin Metropoliti Anthimos’un tepkisine neden oldu. Anthimos, “ABD’nin Yunanistan’daki büyükelçisi, Dedeağaç’ta gündelik yaz kıyafetiyle dolaşamaz” dedi. ABD’de otelcilik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Tsunis, diplomat olmamasına rağmen Başkan Joe Biden ile dostluğu ve özellikle de Senatör Menendez’in desteği sayesinde, mayıs ayında Atina’ya büyükelçi atanmıştı. Senatör Menendez, 2020’de Ermeni asıllı Nadine Arslanyan ile evlendiğinde düğün daveti Tsunis’in evinde düzenlenmişti.

Haberin Devamı

YİNE KÜSTAH SÖYLEM

Bu arada, tatilini Dedeağaç ile Atina’ya deniz otobüsü ile 2 saat mesafedeki Spetses adasında geçiren Menendez, Yunan Kathimerini gazetesine konuştu. Senatör Robert Menendez, Türkiye’nin, Rusya’dan ikinci parti S-400 füzeleri alacağı iddialarıyla ilgili, “Böyle bir şey, ABD’nin yaptırım yasasının (CAATSA) bir kez daha açık şekilde ihlal edilmesi anlamına gelir” dedi.