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ABD elçisine Yunan kilisesi tepki gösterdi

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#ABD#Yunanistan#Kilise
ABD elçisine Yunan kilisesi tepki gösterdi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 07:00

ABD’nin Yunan asıllı yeni Atina Büyükelçisi George Tsunis’in Dedeağaç (Aleksandropolis) limanı ziyaretindeki kıyafeti, tepkilere yol açtı.

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Tatilini Yunanistan’da geçiren ABD Senatosu’nun sıkı Yunan-Rum dostu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert (Bob) Menendez’e, Dedeağaç limanı ziyaretinde refakat eden Büyükelçi Tsunis’in şort, terlik ve “Pride Beach” yazan tişörtten oluşan kıyafeti, şehrin Metropoliti Anthimos’un tepkisine neden oldu. Anthimos, “ABD’nin Yunanistan’daki büyükelçisi, Dedeağaç’ta gündelik yaz kıyafetiyle dolaşamaz” dedi. ABD’de otelcilik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Tsunis, diplomat olmamasına rağmen Başkan Joe Biden ile dostluğu ve özellikle de Senatör Menendez’in desteği sayesinde, mayıs ayında Atina’ya büyükelçi atanmıştı. Senatör Menendez, 2020’de Ermeni asıllı Nadine Arslanyan ile evlendiğinde düğün daveti Tsunis’in evinde düzenlenmişti.

ABD elçisine Yunan kilisesi tepki gösterdi

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YİNE KÜSTAH SÖYLEM

Bu arada, tatilini Dedeağaç ile Atina’ya deniz otobüsü ile 2 saat mesafedeki Spetses adasında geçiren Menendez, Yunan Kathimerini gazetesine konuştu. Senatör Robert Menendez, Türkiye’nin, Rusya’dan ikinci parti S-400 füzeleri alacağı iddialarıyla ilgili, “Böyle bir şey, ABD’nin yaptırım yasasının (CAATSA) bir kez daha açık şekilde ihlal edilmesi anlamına gelir” dedi.

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#ABD#Yunanistan#Kilise

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