ABD elçisinden İsrail’e mesaj: ‘Türkiye bulaşılacak bir ülke değil’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 07:00

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Antalya Diplomasi Forumu’nda Türk-Amerikan ilişkilerinden bölgesel gelişmelere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

ABD’li büyükelçi, son dönemde İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik sert açıklamalarına ilişkin, “Türkiye bulaşılacak ülke değil” ifadesini kullandı.

S-400 ÇÖZÜLECEK

Son 16 ayda ABD ile Türkiye ilişkilerinde son 15 yıldan daha fazla ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Barrack, iki ülke liderleri arasındaki ilişki başta olmak üzere dışişleri, istihbarat, askeri ve ticari alanlarda gelişme olduğuna dikkati çekti. ABD’li büyükelçi, “İlişkiler hiç olmadığı kadar iyi. Bence S-400 meselesine yakında bir çözüm bulunacak. F-35 programına dönüş de mümkün” dedi.

ASKERLERİMİZİ ÇEKTİK

Washington yönetiminin yaklaşım farkı bağlamında Suriye’deki dönüşüme de değinen Barrack, “Yüz yıldır yapılanların tam tersini yaptık. Dün son üssümüzdeki son askerlerimizi de çektik” dedi. Suriye’nin bugün bölgedeki en istikrarlı yerlerden birine dönüştüğünü vurgulayan ABD Büyükelçisi, Suriye’nin İsrail ile de sorun istemediğini, saldırmazlık ve normalleşme anlaşmasına açık olduğunu aktardı.

‘İTTİFAK KURULABİLİR’

Türkiye’nin bölgesel dönüşümde önemli rol oynadığını dile getiren Barrack, “İsrail, Abu Dabi ile ittifak kurduğu gibi Türkiye ile de ittifak kurabilir” dedi. Barrack, Tel Aviv yönetiminin Türkiye’ye yönelik sert çıkışlarıyla ilgili de, “Bu tür söylemlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Türkiye, bulaşılacak bir ülke değil” ifadelerini kullandı.

ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın puantiyeli çorapları dikkati çekti.

 

