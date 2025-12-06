ABD elçisi Barrack ümitvar konuştu: F-35 sorunu 6 aya çözülür

Haberin Devamı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Milken Enstitüsü tarafından düzenlenen Ortadoğu ve Afrika Zirvesi’nde Türkiye’nin F-35 alımından Ankara’nın Avrupa Birliği ve Tel Aviv arasındaki ilişkilere kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu.

‘ÇOĞU SORUN HALLEDİLDİ’

Türkiye’deki güçlü savunma sanayisi kapasitesine işaret eden Barrack, “Ankara, Ukrayna’nın dron tedarikçisi, kendi savaş uçakları var, biz onlara uçak satamazken gidip Avrupa’dan alıyorlar. Biz bu tartışmadan çıkana kadar F-35’in bir yerlerde taklidi yapılmış olacak” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki görüşmelerinde 10 yıldır masada olan 6 meseleyi ele aldıklarını ve çoğunu çözdüklerini belirten Barrack, buna S-400 meselesinin de dahil olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına neden olan Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Ankara tarafından kullanılmadığını hatırlatan ABD’li Büyükelçi, bunun “işletilebilirlik” sorununu çözdüğünü ancak Türkiye’nin sistemin füzelerini elinde bulundurmaya devam etmesinin “biraz daha karmaşık” bir sorun olduğunu kaydetti. “Bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğine inanıyorum” diyen Barrack, Türkiye’nin Rus hava savunma sistemini elinden çıkarmaya yakın olup olmadığı sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

AVRUPA’YA MESAJ

Türkiye’nin ABD’den sonra en büyük orduya sahip NATO müttefiki olduğunu söyleyen Barrack, “Ama buna rağmen Avrupa tarafından pek saygı görmüyor, değil mi? Avrupa hâlâ Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini istemiyor. Halbuki Türk insanı sıkı çalışıyor, sanayileşiyor ve akıllı” diye konuştu. Türkiye’den Avrupa’yı savunmaları istendiğini ancak Avrupalı ülkelerin Türkiye’nin en iyi ekipmanlara sahip olmasını istemediğini aktaran Barrack, bunun bir çılgınlık olduğunu vurguladı.

‘TÜRKİYE GAZZE’DE OLMALI’

Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde konuşlanacak askeri güçte yer alıp almamasıyla ilgili de konuşan Barrack, “Eğer İsrail Başbakanı Netanyahu’ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türk askerinin Gazze’ye girişine izin vermesinin yapabileceği en harika şey olduğunu söylerdim” dedi. Türkiye’nin Hamas ile çok iyi ilişkileri olduğunu, görüşmelerin sonunda Katar ile birlikte Hamas’ı anlaşmaya ikna ettiğini hatırlatan Amerikalı diplomat, “Türkiye’nin bu sürece dahil olması, Hamas’ı silahsızlandırmak için her ne yapılması gerekiyorsa kolaylaştıracaktır” ifadesini kullandı. Türkiye ile İsrail arasında eninde sonunda bir ilişki kurulacağını da iddia eden Barrack, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu arasındaki atışmanın sonu gelecektir” dedi.