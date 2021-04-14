ABD elçiliğinden PKK açıklaması: Kilit isimler için verilen ödüller hatırlatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'adalet için ödül' programı Amerikan Büyükelçiliği tarafından bir kez daha hatırlatıldı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı hakkında bilgi verildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

'Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır.'

Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır. ➡️https://t.co/HlOwOJ0kVi pic.twitter.com/x2cmBCfdjs — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) April 14, 2021

CNN Türk muhabiri Sena Alkan ABD'nin bu program kapsamında ödül konuşan kişiler hakkında rutin hatırlatmalar yaptığını belirtti.

Söz konusu program 2018 yılında başlatılmıştı. ABD, 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül koymuştu.

Alkan bugün yapılan paylaşımın bu konu hakkındaki ilk hatırlatma olduğunun altını çizdi.

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