ABD elçiliğinden PKK açıklaması: Kilit isimler için verilen ödüller hatırlatıldı
Amerikan Büyükelçiliği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı hakkında hatırlatma paylaşımı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'adalet için ödül' programı Amerikan Büyükelçiliği tarafından bir kez daha hatırlatıldı.
Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı hakkında bilgi verildi.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
'Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır.'
Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır. ➡️https://t.co/HlOwOJ0kVi pic.twitter.com/x2cmBCfdjs— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) April 14, 2021
CNN Türk muhabiri Sena Alkan ABD'nin bu program kapsamında ödül konuşan kişiler hakkında rutin hatırlatmalar yaptığını belirtti.
Söz konusu program 2018 yılında başlatılmıştı. ABD, 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül koymuştu.
Alkan bugün yapılan paylaşımın bu konu hakkındaki ilk hatırlatma olduğunun altını çizdi.
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