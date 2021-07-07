ABD elçiliği üzerinde silahlı dron düşürüldü

Reuters ve AFP haber ajanslarının Iraklı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, ABD’ye ait hava savunma sistemlerinin harekete geçerek hava aracını düşürdüğü bildirildi. Dronun büyükelçilik sahasına girmeden düşürüldüğü ve herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi. Haberde ayrıca, olaydan saatler önce Irak’ın batısında ABD askerlerinin konuşlandığı bir üsse yönelik roketli saldırı düzenlendiği de aktarıldı. ABD büyükelçiliği ve ülkede bulunan ABD güçleri sıklıkla saldırıların hedefi oluyor. Yalnızca bu yılın başından bu yana ABD güçlerine yönelik 47 saldırı düzenlendi. Bu saldırıların 6’sında dron kullanıldı. Ülkede 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

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