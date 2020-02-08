ABD: El Kaide’nin Yemen kolunun liderini öldürdük

Ancak açıklamada el-Rimi’nin ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi. Kasım el-Rimi’nin 2015’ten beri El Kaide’nin Arap Yarımadası sorumlusu olduğu belirtiliyor. ABD, El Kaide’nin en güçlü isimlerinden biri olarak sayılan el-Rimi’nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

ABD, El Rimi’yi 2008 yılında Yemen’deki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı da dahil çok sayıda şiddet eyleminden sorumlu tutuyor. Rimi’nin 1990’lı yıllarda El Kaide’ye katıldığı ve Afganistan’da Usame bin Ladin ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, “Rimi’nin liderliğinde Arap Yarımadası’ndaki El Kaide Örgütü Yemen’deki sivillere yönelik vicdansız saldırılar düzenlemiştir. Ayrıca bu örgüt, ABD’ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenlemiştir” değerlendirmesinde bulunuldu. Operasyonun detaylarına dair bilgi verilmezken İHA saldırısı olduğu düşünülüyor.