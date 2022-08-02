ABD, El Kaide lideri el-Zevahiri'yi öldürdü... Dikkat çeken 'Ninja Füzesi' detayı!

Haberin Devamı

ABD, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'yi hafta sonu Afganistan'da düzenlediği bir hava saldırısında öldürdü.

Beyaz Saray, dün akşam Afganistan'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirirken, ABD Başkanı Joe Biden, 'Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsan saklan, halkımız için bir tehditsen, ABD seni bulur ve çıkarır' ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Zevahiri'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Taliban'ın taahhütlerine uyma konusundaki isteksizliği veya yetersizliği karşısında, Afgan halkını güçlü insani yardımlarla desteklemeye ve özellikle kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunmasını savunmaya devam edeceğiz.'

Haberin Devamı

ABD HER YERDE ONU ARIYORDU

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ABD istihbaratı yılın başından bu yana Zevahiri'yi takipteydi.

ABD'nin bu saldırıda 'Ninja Füzesi' olarak da anılan R9X Hellfire'ı kullandığı belirtiliyor.

Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmazken ABD'nin daha önce de benzer operasyonlarda bu silahı kullanması bu ihtimali güçlendiriyor.

DİKKAT ÇEKEN 'NİNJA FÜZESİ' DETAYI

R9X ilk olarak Mart 2017'de El Kaide'nin üst düzey liderlerinden El Masri'nin Suriye'de öldürüldüğü operasyonda kullanılmıştı.

İnsansız Hava Araçları ile entegre çalışan füze hedefe ulaşmadan önce altı bıçağını açıyor. Füze ayrıca hedefe daha fazla zarar verebilmek için ucunda 45 kg güçlendirilmiş metal taşıyor.

R9X, darbe anında hedefi yakındakiler için ölümcül olabilecek bir patlamayı tetiklemeden parçalamak için tasarlanmış altı uzatılabilir bıçakla ucunda 45 kg güçlendirilmiş metal taşıyor.

R9X Hellfire füzesi, daha düşük ikincil hasar riski taşıdığı için hassas suikastlar için ABD ordusunun tercih ettiği silahlardan biri haline geldi.