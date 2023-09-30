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ABD duyurdu: Sırbistan Kosova sınırına 'benzeri görülmemiş bir yığınak' yapıyor

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#Sırbistan#Kosova#Abd
ABD duyurdu: Sırbistan Kosova sınırına benzeri görülmemiş bir yığınak yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 10:06

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen silahlı saldırı ile Sırbistan Kosova arasındaki gerilim zirveye tımandı. ABD Sırbistan'ın Kosova sınırında benzeri görülmemiş bir askeri yığınak yaptığını duyururken NATO KFOR'un varlığının ve vaziyetinin güçlendirildiğini duyurdu.

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Kosova’da Mayıs ayında yapılan yerel seçimin ardından yaşanan gerilim, geçtiğimiz hafta silahlı bir grubun Kosova'da gerçekleştirdiği ve bir polisin şehit olduğu saldırı ile zirveye tırmandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti olayın bir terör saldırısı olduğunu belirterek Sırbistan'ı sorumlu tutarken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Batı ve Kosova'yı 'ikiyüzlü' olmakla suçladı ve "İsterseniz hepimizi öldürün. Sırbistan, yarattığınız canavarın (Kosova) bağımsızlığını asla tanımayacak" dedi.

ABD duyurdu: Sırbistan Kosova sınırına benzeri görülmemiş bir yığınak yapıyor

NATO DEVREYE GİRDİ

Kosova-Sırbistan arasındaki yükselen tansiyonla ilgili dün açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO'nun KFOR misyonu Kosova genelinde görünür ve çevik bir konumdadır. Kosova'da yaşayan tüm insanlar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için her zaman gerekli tüm önlemleri alacağız. Bunu tarafsız bir şekilde ve BM yetkilerimiz doğrultusunda yapıyoruz." dedi ve ekledi;

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"Mayıs ayından bu yana KFOR'un varlığını ve vaziyetini güçlendirdik. Daha dün Kuzey Atlantik Konseyi mevcut durumu ele almak üzere ilave kuvvetlere yetki verdi.

Komutanımızın KFOR'un görevini yerine getirebilmesi için gerekli kaynaklara ve esnekliğe sahip olduğundan emin olmaya her zaman devam edeceğiz. Gerektiğinde KFOR'un vaziyetinde daha fazla ayarlama yapmaya hazırız.”

ABD duyurdu: Sırbistan Kosova sınırına benzeri görülmemiş bir yığınak yapıyor

'SIRBİSTAN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR'

Beyaz Saray ise Sırbistan'ın, Kosova sınırına 'benzeri görülmemiş' bir askeri yığınak yaptığını duyurdu ve Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Sırbistan'ın yaptığı askeri yığınağın istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olduğunu vurgulayan Kirby "Sırbistan'ı bu güçleri sınırdan çekmeye ve hararetin düşürülmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD duyurdu: Sırbistan Kosova sınırına benzeri görülmemiş bir yığınak yapıyor

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

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ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, gerilimi düşürmek için Kosova başbakanı Albin Kurti'yi ararken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Vucic, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinin 'kolay geçmediğini' açıkladı.

ABD duyurdu: Sırbistan Kosova sınırına benzeri görülmemiş bir yığınak yapıyor

GERİLİM SEÇİMLERLE BAŞLAMIŞTI

Bölgedeki gerilim, Mayıs ayındaki yerel seçimleri Sırpların boykot etmesinin ardından, Arnavut belediye başkanlarının Sırpların çoğunlukta yaşadığı yerlere atanmasıyla başlamıştı.

AB arabuluculuğunda yapılan son görüşmeler de geçen hafta sonuçsuz kalarak çöktü.

Kosova 2008’de bağımsızlığını ilan etti, ancak Belgrad ile birlikte müttefikleri Çin ve Rusya Kosova’yı tanımıyor.

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Birçok Sırp Kosova’yı uluslarının doğum yeri olarak görüyor. Kosova’nın 1,8 milyonluk nüfusunun yüzde 92'si Arnavut, yüzde 6’sı ise Sırp.

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#Sırbistan#Kosova#Abd

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