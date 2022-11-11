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ABD dünyaya duyurdu! Putin'in son umuduydu... Akıbeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
ABD dünyaya duyurdu Putinin son umuduydu... Akıbeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 08:54

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken dünya diken üzerinde Putin'in yeni hamlesini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolan ve 'Putin'in son umudu' olarak anılan nükleer denizaltı Belgorod'un akıbeti belli oldu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dokuzuncu aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna taarruzu hız kesmeden devam ederken dünya diken üzerinde Putin'in yeni hamlesini bekliyor.

Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği iddiaları her gün daha yüksek sesle dile getirilirken iddiaların merkezinde Rusya'nın son teknoloji nükleer denizaltısı Belgorod yer alıyor.

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İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kaybolmuştu.

NATO'nun aynı uyarı notuna göre, denizaltı Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyordu.

PUTİN'İN SON ÇARESİ

Askeri uzmanlar böyle bir adımın Putin'in savaşın gidişatını değiştirmek için son çaresi olabileceği konusunda uyarılarını sürdürürken 'kıyamet silahı' lakaplı nükleer denizaltı Belgorod'un akıbeti belli oldu.

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ABD Belgorod'un akıbetini açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesi denizaltının görevinde başarısız olduğunu yazdı.

ABD dünyaya duyurdu Putinin son umuduydu... Akıbeti belli oldu
Dünyanın en büyük denizaltısı Belgorod, bu yıl Temmuz ayında hizmete girdi ve altı Poseidon torpido taşıyabiliyor...

Kıdemli bir ABD istihbarat kaynağına göre, Rusya son haftalarda Poseidon'u test etmeye denediğini ve başarısız olduğu.

Aynı kaynağa göre, başarısız görevin ardından denizaltı üsse geri döndü. Rusya'dan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yaklaşık 185 metre uzunluğundaki denizaltı nükleer uçlu su altı drone torpidolarına ev sahipliği yapıyor.

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'KIYAMET SİLAHI' OLARAK ANILIYOR

Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.

Zira 15 bin tonluk savaş makinesinin torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği belirtiliyor.

Denizaltının her biri iki milyon ton TNT'ye eşdeğer altı adet nükleer silahlı torpido ile donatıldığına inanılıyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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