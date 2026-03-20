ABD düğmeye bastı! Orta Doğu’ya dev sevkiyat

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 10:34

ABD ve İsrail'in, düzenlenen saldırıların ardından askeri sevkiyat hazırlığında olduğu iddia edildi. İddiaya göre Washington, binlerce deniz piyadesini İran'a yönelik kara harekatı için yola çıkardı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından bölgede sular durulmazken, Washington yönetiminden çok kritik bir hamle geldiği iddia edildi. ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Pentagon bölgeye dev bir askeri güç kaydırıyor.

8 BİN ASKERLİK GÜÇ YOLDA

ABD merkezli Newsmax televizyon kanalının, ismini açıklamak istemeyen üst düzey dört yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD, bölgeye yönelik askeri sevkiyat sürecini büyük bir hızla başlatmış durumda.

İddialara göre, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği planlanandan çok daha önce harekete geçirildi. Bu dev birliğin Hint-Pasifik rotası üzerinden Orta Doğu'ya ulaştırılması bekleniyor.

6 GEMİLİK DEV FİLO BİRLEŞİYOR

Askeri kaynaklar, sevkiyatın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

USS Tripoli ile buluşma: Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu, halihazırda bölgeye ilerleyen USS Tripoli gemisine katılacak.

8 bin personel: Toplamda 6 amfibi gemiden oluşan filonun, 5 bini deniz piyadesi olmak üzere yaklaşık 8 bin askeri personeli bölgeye taşıyacağı öne sürülüyor.

WSJ doğruladı: Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Pentagon'un 5 bin deniz piyadesinden oluşan amfibi hazır grubunu sevk edeceğini manşetlerine taşımıştı.

1348 ÖLÜ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

