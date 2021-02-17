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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

ABD, DSÖ'ye olan borcunu bu ay ödeyecek

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ABD, DSÖ'ye olan borcunu bu ay ödeyecek
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, finansal yükümlülük kapsamında Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) olan 200 milyon dolardan fazla borcu bu ay sonunda ödeyeceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Kovid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Blinken, ABD'nin Kovid-19 aşısı üretimi ve dağıtımında dünya çapında ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Salgınla mücadelede ve daha güçlü sağlık sistemleri inşa etmede DSÖ'nün önemine değinen Blinken, ABD'nin, DSÖ'nün küresel aşı programı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) finansal destek sağlamayı planladığını ifade etti.

Blinken ayrıca, "ABD, DSÖ'ye olan 200 milyon dolardan fazla finansal yükümlülüğünü bu ay sonunda ödemeyi planlıyor." dedi.

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