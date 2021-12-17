ABD donanması lazer silahını test etti

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Doğu Afrika ile Arap Yarımadası arasındaki Aden Körfezi’nde gerçekleştirilen test atışında, USS Portland gemisinden ateşlenen yüksek enerjili lazer ışını yüzen hedefi vurmayı başardı. Katı Hal Lazer-Teknoloji Olgunlaştırma Lazer Silahı Sistem Göstericisi’nin (LWSD) test edildiği operasyonda, sistemin gemileri küçük botlardan koruyup koruyamayacağına bakıldı.

Denemeye ait görseller ise ABD donanmasının internet sitesinde paylaşıldı. San Antonio sınıfı amfibi çıkarma gemisi USS Portland, 2020 yılında Pasifik açıklarında yapılan başka bir testte, lazer silah sistemiyle insansız hava aracını vurmuştu.