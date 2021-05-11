ABD Donanması İran gemilerine uyarı ateşi açtı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında bir süredir Hürmüz Boğazı'nda süren gerilime bir yenisi ekledi.

Pentagon, bölgedeki ABD unsurlarına 'tehlikeli bir şekilde yaklaşan' İran gemilerine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili ABD basınında yer alan haberlerde İran gemilerine 30 el uyarı ateşi yapıldığı bilgisi yer aldı.

Pentagon açıklamasında söz konusu hareketin en az 13 sahalı İran gemisi tarafından icra edildiğinin altı çizildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise 'Oldukça agresif bir tutum sergiliyorlardı' ifadesini kullandı.

Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Maalesef, Devrim Muhafızları Donanması'nın tacizi yeni bir olgu değil' dedi.

Kirby sözlerine şöyle devam etti;

'Bu tarz faaliyetler, yaralanmalara ve bölgede tansiyonun yükselmesine neden olabilir ve bu kimsenin çıkarına hizmet etmez.'

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