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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

ABD Donanması: İran gemilerine uyarı ateşi açıldı

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ABD Donanması: İran gemilerine uyarı ateşi açıldı

ABD Donanması, uluslararası sularda ABD devriye botlarına oldukça yakın mesafede seyreden İran gemilerine uyarı ateşi açtıklarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında bir süredir Basra Körfezi'nde süren gerilim uluslararası sulara taşındı. 

ABD Donanması, dün ABD sahil güvenlik devriye botu Baranoff ve USS Firebolt kıyı devriye gemilerinin, İran gemilerine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

ABD Donanması: İran gemilerine uyarı ateşi açıldı

 

Yapılan açıklamada ABD gemilerine tehlikeli bir şekilde yaklaşan 3 geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait olduğu bilgisine yer verildi.

İran gemilerinin 2 ABD gemisine de 68 yard mesafeye kadar yaklaştığının altı çizildiği açıklamada 'bilinmeyen bir nedenle gereksiz yere yakın temasa geçildi' ifadesi yer aldı.

ABD Donanması: İran gemilerine uyarı ateşi açıldı

Firebolt ve Baranoff gemilerinin olay anında uluslararası sularda rutin deniz güvenliği operasyonlarını yürüttükleri bilgisinin altı çizildi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Firebolt mürettebatı söz konusu gemilere uyarı ateşi açtı ve IRGCN gemileri ABD gemilerinden güvenli bir mesafeye uzaklaştı.'

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