ABD Donanması: İran gemilerine uyarı ateşi açıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında bir süredir Basra Körfezi'nde süren gerilim uluslararası sulara taşındı.

ABD Donanması, dün ABD sahil güvenlik devriye botu Baranoff ve USS Firebolt kıyı devriye gemilerinin, İran gemilerine uyarı ateşi açtığını duyurdu.





Yapılan açıklamada ABD gemilerine tehlikeli bir şekilde yaklaşan 3 geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait olduğu bilgisine yer verildi.

İran gemilerinin 2 ABD gemisine de 68 yard mesafeye kadar yaklaştığının altı çizildiği açıklamada 'bilinmeyen bir nedenle gereksiz yere yakın temasa geçildi' ifadesi yer aldı.

Firebolt ve Baranoff gemilerinin olay anında uluslararası sularda rutin deniz güvenliği operasyonlarını yürüttükleri bilgisinin altı çizildi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Firebolt mürettebatı söz konusu gemilere uyarı ateşi açtı ve IRGCN gemileri ABD gemilerinden güvenli bir mesafeye uzaklaştı.'

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