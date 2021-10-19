ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘F-35 konusunda istişareler sürüyor’

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Price, ABD Savunma Bakanlığı’nın, F-35 konusunda Türkiye ile istişare halinde olduğunu, bu konu Kongre’ye gönderilmeden ihtilafın nasıl çözülebileceği hakkında önceden konuşamayacağını belirtti. ABD’nin, NATO müttefiki Türkiye’nin ortaklığına büyük değer verdiğini söyleyen Price, “Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye’nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor” diye konuştu. Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’un Ankara’ya F-16 satışı teklifine ilişkin açıklamasıyla ilgili de “Türk yetkililer, F-16 uçaklarını satın almakla ilgilendiklerini kamuoyuna ifade ettiler. Savunma tedarik planlarını öğrenmek için Türk hükümetiyle konuşmalısınız. ABD, Türkiye’nin F-16 talebine ilişkin herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı’’ dedi.