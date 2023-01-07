Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanlığı artık ‘Türkiye’ diyecek

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı artık ‘Türkiye’ diyecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, resmi yazışmalarda, “Turkey” yerine “Türkiye” ifadesini kullanacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Price, “Türk Büyükelçiliği’nin yazışmalarda ülke isminin bu şekilde kullanılması talebinde bulunduğunu teyit ediyorum. Bu değişiklik her zaman olduğu gibi ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından da onaylandı” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, tüm platformlarında isimlerin kullanımı konusunda bir süreç işlettiğini belirten Price, ABD halkının anlamasını kolaylaştırmak üzere “Turkey” ve “Republic of Turkey” (Türkiye Cumhuriyeti) isimlerinin de kullanılabileceğine izin verildiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler, Ankara’nın talebinin ardından 1 Haziran 2022’de, “Turkey” ibaresi yerine, ülke isminin “Türkiye” olarak kullanılmasını onaylamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz?

#Emlak
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu