ABD Dışişleri Bakanlığı artık ‘Türkiye’ diyecek

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Price, “Türk Büyükelçiliği’nin yazışmalarda ülke isminin bu şekilde kullanılması talebinde bulunduğunu teyit ediyorum. Bu değişiklik her zaman olduğu gibi ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından da onaylandı” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, tüm platformlarında isimlerin kullanımı konusunda bir süreç işlettiğini belirten Price, ABD halkının anlamasını kolaylaştırmak üzere “Turkey” ve “Republic of Turkey” (Türkiye Cumhuriyeti) isimlerinin de kullanılabileceğine izin verildiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler, Ankara’nın talebinin ardından 1 Haziran 2022’de, “Turkey” ibaresi yerine, ülke isminin “Türkiye” olarak kullanılmasını onaylamıştı.