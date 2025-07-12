ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ü aşkın personelini işten çıkardı

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Dışişleri Bakanlığı binası lobisinde ve kapı önünde toplanan personel, binayı ellerinde taşıdıkları kişisel eşyalarıyla terk eden arkadaşlarını alkışlayarak teselli etti.

Bir gün önce işten çıkarılmaların başlayacağını ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, personele gönderdiği elektronik postayla duyurmuştu.

İşten çıkarmalar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mayıs ayında açıkladığı yeniden yapılanma planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Rubio, Bakanlığını "şişirilmiş" ve bürokrasi tarafından boğulmuş olarak tanımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı, yapılan değişikliklerin Bakanlığı temel Amerikan değerleriyle daha uyumlu hale getireceğini ve "radikal siyasi ideoloji" odaklarını temizleyeceğini belirtti.

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Binadan ayrıldıktan sonra kapı önünde toplanan arkadaşlarıyla kucaklaşan Olga Bashbush, Anadolu Ajansı objektiflerine yakasıdaki 20. yıl hizmet rozetini göstererek, "Biz burada, Amerikan Anayasası'nı ve Amerikan değerlerini korumak için bulunuyoruz. Bunu yaptık da. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde görev yapma onuruna sahip oldum. Ben, ABD Anayasası'na hizmet ediyorum ve şu anda işimize son veriliyor olması büyük bir trajedi." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen ve gelecek ay Bakanlıktaki 15. yılını dolduracakken işten çıkartılan bir başka dışişleri personeli ise "Bugün, Dışişleri Bakanlığı'nda büyük bir özveriyle çalışan birçok kamu görevlisi için gerçekten çok üzücü bir gün. Ben de gerçekten çok üzgünüm, derinden sarsıldım. Biliyorsunuz, hepimiz bu işe yüreğimizi koyduk ve şu anda yaşananlar yıkıcı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasına sızan Bakanlık iç yazışmasına göre işten çıkarmalar, 1107'si memur, 246'sı diplomat olmak üzere toplam 1353 kişiyi kapsıyor.